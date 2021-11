A Milano la XII edizione del premio Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro

Appuntamento alle ore 21 allo Spazio Teatro No’hma in via Orcagna. In gara 14 spettacoli. “Il Premio è un’occasione di conoscenza e scoperta, uno spazio unico aperto alle contaminazioni fra le culture e le diversità”, spiega Livia Pomodoro Condividi

Si terrà questa sera, giovedì 4 novembre, alle ore 21, sul palcoscenico dello Spazio Teatro No’hma in via Orcagna, a Milano, la cerimonia di assegnazione della XII edizione del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro. Una rassegna che, di anno in anno, si distingue per la sua capacità di intercettare tendenze, svelare tradizioni, guardare alle sperimentazioni, suggerire innovazioni. “Il Premio Internazionale ‘Il Teatro Nudo’ di Teresa Pomodoro è soprattutto occasione di conoscenza e scoperta”, spiega Livia Pomodoro. “È espressione di uno spazio unico aperto alle contaminazioni fra le culture e le diversità”, aggiunge. Alla premiazione saranno presenti l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, e diversi ospiti, tra cui registi, compagnie e artisti. Ad assegnare i Premi e le Menzioni Speciali sarà una doppia giuria: quella Internazionale di Esperti, presieduta da Livia Pomodoro, e quella del Pubblico che, con il Passaporto per la Cultura, ha potuto esprimere online la propria preferenza agli spettacoli in gara.

I 14 spettacoli in gara Questi i 14 spettacoli in gara: Pansori, con Jung Min Kim (Corea del Sud); Hotel Paradiso - Lost in Translation Circus (Regno Unito); NonneTuber - Productora Cero (Messico); The Little wired girl - National Theatre Drama Ljubljana (Slovenia); Snow Whitening Reloaded – New Cambodian Artists (Cambogia); Population Destiny - The Kana Theatre (Polonia); Lu-ting the Merman - Theatre Horizon (Hong Kong); Kotei no Brahms - Osaa College of Music (Giappone); Quartet - Ilkhom Theatre & Omnibus Ensemble con David Riondino (Uzbekistan); Zarbing – Edison Studio con Mahamad Ghavi Helm (Iran); HABIT_data - Ariella Vidach AiEP (Svizzera); FreeSteps - Horse, con Egidia Bruno (Taiwan); Mélodies Bohémiennes - Djungalo Teatro - Sinthan Tchavé (Francia); The Rider and the Elephant - Amalgama Dance Theatre (Grecia).