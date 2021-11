Petardi e fumogeni, Daspo a 2 tifosi del Porto a Milano

La questura di Milano ha emesso due Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Porto, avversario del Milan ieri in Champions. Un 18enne, residente in Svizzera, è stato sorpreso e bloccato ai tornelli con cinque fumogeni e petardi. Per lui è stato disposto un Daspo di un anno esteso anche alle manifestazioni sportive internazionali.

Il secondo caso

Un 23enne residente in Francia è stato invece fermato dopo aver acceso un fumogeno al terzo anello e averlo lanciato sul secondo anello occupato da tifosi del Milan. Il 23enne, che ha ricevuto un Daspo di cinque anni, è stato anche denunciato per getto pericoloso di cose.