Rapina negozio poche ore dopo convalida arresto per altro reato: preso

Un 29enne pluripregiudicato è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato a Busto Arsizio (Varese) per aver compiuto una rapina in un negozio a poche ore dall'udienza di convalida di un precedente arresto, con obbligo di dimora, per aver tentato di dirottare un autobus. Accusato di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di oggetti pericolosi, è ora in carcere. L'uomo ha minacciato con un coltello il titolare di un negozio, perché gli consegnasse una birra.

La vicenda

Sabato mattina, 30 ottobre, il 29enne, a quanto emerso completamente ubriaco, è salito su un bus di linea, tentando di costringere l'autista a portarlo in stazione, minacciandolo con un taglierino. Mentre guidava il conducente ha chiesto aiuto ad un collega, via messaggio, il quale è salito alla fermata successiva e ha tentato di far ragionare l'aggressore, in attesa dell'arrivo della Polizia, chiamata poco prima dallo stesso autista fingendo di telefonare a sua madre. Arrestato per violenza privata, interruzione di pubblico servizio, violenza a pubblico ufficiale e porto di oggetto atto ad offendere, l'uomo era tornato libero per decisione del giudice, con la sola applicazione dell'obbligo di dimora a Busto Arsizio.