Dante Contemporaneo, dal 6 novembre a Giussano mostra sul Sommo Poeta

In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, lo Spazio arte Fuoco e Terra di Giussano presenta la mostra "Dante Contemporaneo", una riflessione collettiva sul monumentale lavoro del Sommo Poeta che, attraverso gli oceani del tempo, si presenta a noi oggi visionario e abissale come il più fulgido dei contemporanei. Cinque artiste - Cristina Sirizzotti, Frida Turato, Marinella Mariani, Nucci Frigeni, Susanna Kovac - interpretano le terzine infernali attraverso la loro spiccata autorialità, restituendo acquarelli, ceramiche, tele e sculture in una godibile varietà di tecniche. L’esposizione è curata dalla dottoressa Laura Ferrario in collaborazione con il blog arte Giocare col fuoco. Artisti & Co. redatto dalla giornalista Alessandra Palma. L’inaugurazione è in programma sabato 6 novembre dalle 17 alla presenza delle artiste. La mostra resterà aperta fino al 14 novembre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.