Anziana uccisa a Milano, due fermati per omicidio

Si tratta di un 22enne e di un 44enne, che risulta aver avuto saltuari contatti con la vittima. Avrebbero commesso una rapina finita in tragedia

Due cittadini sudamericani ritenuti responsabili dell'omicidio di Fernanda Cocchi, compiuto nella sua abitazione di via Ponte Seveso giovedì scorso a Milano, sono stati fermati dalla polizia. Si tratta di un 22enne ecuadoriano e di un 44enne peruviano, che risulta aver avuto saltuari contatti con la vittima, che avrebbero commesso una rapina finita in tragedia. I poliziotti hanno, inoltre, sequestrato ai due fermati, entrambi con precedenti, alcuni effetti personali di proprietà della donna.

Le indagini

Gli agenti hanno rintracciato ieri i due uomini, entrambi con precedenti di polizia. Fernanda Cocchi, vedova e senza figli, aveva 90 anni ed era stata trovata morta sabato pomeriggio nel suo appartamento a Milano, in via Ponte Seveso, vicino alla Stazione Centrale, colpita alla testa con un ferro da stiro. Dopo averla uccisa, i due avevano poi tentato di dare fuoco alla casa, un trilocale di 75 metri quadri, per cancellare ogni traccia dell'omicidio.