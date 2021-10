Lite in un bar a Pero, ferito a colpi di pistola

Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Carlo, dove attualmente non è in pericolo di vita ma ha riportato una frattura esposta al femore. Sono in corso le ricerche degli aggressori

Un uomo di 38 anni, di origini romene, è stato ferito alla coscia sinistra con un colpo di pistola al culmine di una lite scoppiata in un locale a Pero, in provincia di Milano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, attorno alle 22.45 di ieri, l'uomo ha discusso per futili motivi con due persone in un bar, dove è stato picchiato ricevendo una bottigliata sulla testa.

La reazione

Subito dopo, uno dei due aggressori, ha esploso due colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto il 38enne alla gamba. Il romeno è stato trasportato all'ospedale San Carlo, dove attualmente non è in pericolo di vita ma ha riportato una frattura esposta al femore. Sono in corso le ricerche degli aggressori.