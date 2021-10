Incidente stradale a Soncino, muore ragazzo di 27 anni

Un ragazzo di 27 anni Diego Simonetti, è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato a Soncino, in provincia di Cremona. Fatale lo scontro frontale tra la sua Ford Fiesta e la Dacia Duster condotta da un 29enne di Milano, ferito in modo serio ma non in pericolo di vita.

La ricostruzione dei fatti

La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri e, stando ai primi accertamenti, l'impatto lungo la ex Statale 498, all'altezza dello svincolo che porta alla frazione di Gallignano, potrebbe anche essere stato innescato dalla velocità, unita alle condizioni non ottimali di visibilità e aderenza all'asfalto a causa della pioggia. Vani i soccorsi: per il giovane non c'è stato nulla da fare nonostante gli operatori del 118 e dell'equipaggio dell'elisoccorso decollato da Brescia abbiano tentato a lungo un massaggio cardiaco. La Soncinese è rimasta chiusa al traffico per oltre cinque ore.