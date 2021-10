Incidente stradale in Lomellina, giovane morto e tre feriti

Un giovane è morto e tre sono rimasti feriti dopo che la macchina su cui viaggiavano è uscita di strada 20 minuti dopo la mezzanotte, in Lomellina, nei pressi di Robbio, a pochi chilometri dal confine con il Piemonte.

La tragedia

La vittima era il conducente di una Bmw 180, Luca Piscitello di 25 anni. A bordo con lui c'erano un'amica di 22 anni e due di 19 anni. Sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Vercelli, Novara e Vigevano, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto nell'affrontare una curva nei pressi dello stabilimento della Riso Gallo, lungo la provinciale 6. La Bmw arrivava da Nicorvo ed era diretta a Robbio. I quattro ragazzi erano reduci da una festa in casa di amici.