Milano, giovane ferito alla testa: molto grave in ospedale

Un ragazzo di circa 20 anni è stato soccorso ieri sera in via Molise - all'altezza dell'ex macello occupato abusivamente da una serie di sbandati, accanto al centro sociale Macaoa - a Milano per una grave ferita alla testa causata da un oggetto appuntito. Il giovane è stato portato all'istituto Clinico Città Studi dagli operatori del 118 in condizioni molto gravi. Adesso si trova in coma farmacologico. Sull'episodio indaga la polizia.