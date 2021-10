Soresina, porta hashish a scuola e preside chiama carabinieri

Un'insegnante si era accorta che il ragazzo in classe maneggiava una scatoletta di metallo con quello che sembrava stupefacente e ha avvisato la preside

A Soresina, in provincia di Cremona, un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri, dopo che nello zaino a scuola gli hanno trovato cinque involucri di hashish e un taglierino. Un'insegnante si era accorta che il ragazzo in classe maneggiava una scatoletta di metallo con quello che sembrava stupefacente e ha avvisato la preside. Quando la dirigente è entrata in classe, il ragazzo ha buttato la scatola fuori dalla finestra.

L'intervento dei carabinieri

La preside ha chiamato i carabinieri che hanno recuperato la scatola e hanno controllato lo zaino e il banco dell'adolescente, trovando cinque grammi di hashish e un coltello multiuso che sono stati sequestrati.