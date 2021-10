Cercano di sparare a lepre ma feriscono 2 agricoltori nel Mantovano

È successo al confine tra Malcantone, frazione di Sermide-Felonica, e San Martino in Spino, frazione di Mirandola nel Modenese. Le vittime sono state colpite al volto e al braccio e trasportate all’ospedale Poma del capoluogo: le loro condizioni non destano preoccupazioni

Due cacciatori hanno cercato di sparare a una lepre, ma hanno ferito due lavoratori agricoli. È successo questa mattina al confine tra le province di Mantova e di Modena, più precisamente nelle campagne al confine tra Malcantone, frazione di Sermide-Felonica in provincia di Mantova, e San Martino in Spino, frazione del Comune di Mirandola, in territorio modenese. Le vittime, di 55 e 57 anni, colpite al volto e al braccio, sono state trasportati all'ospedale Poma di Mantova. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

L’incidente

I due cacciatori si trovavano in territorio modenese ma, mirando ad una lepre, hanno colpito per sbaglio con proiettili a pallini i due operai agricoli che si trovavano in un'azienda già nel Mantovano. Per primi sono intervenuti i carabinieri di Gonzaga che poi hanno lasciato il campo per le indagini ai colleghi modenesi.