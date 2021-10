Incidente a Milano, travolta sulle strisce pedonali: morta 75enne

La donna è stata travolta ieri con la figlia da un’auto guidata da un 82enne mentre insieme attraversavano la strada lungo via Pippia, alla prima periferia della città. La vettura è sotto sequestro da parte dei vigili. La figlia 45enne è ricoverata, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni

Travolta ieri con la figlia mentre insieme attraversavano la strada sulle strisce pedonali lungo via Pippia, alla prima periferia di Milano, una donna di 75 anni di Cremona, Maria Scala, è morta nella notte all'ospedale per le ferite riportate nell'incidente.

L’incidente

Per la donna è stato fatale l'impatto con l'auto guidata da un uomo di 82 anni, ora sequestrata dai vigili per completare gli accertamenti del caso. Le condizioni della figlia, 45enne, ancora ricoverata, non destano preoccupazioni.