Cremona, scomparsi due fidanzati. Genitori 15enne: “Torna a casa”

Un 18enne e una 15enne di Cremona sono scomparsi da lunedì. Il caso è seguito dalla Questura e al momento l'ipotesi più accreditata è che la loro possa essere una fuga d'amore o, comunque, un atto dimostrativo innescato da ragioni sentimentali.

L’appello dei genitori della 15enne: “Ti aspettiamo”

Nel pomeriggio è arrivato l'appello dei genitori della ragazzina. "Non aver timore di tornare a casa, ti vogliamo bene e ti aspettiamo" il messaggio di mamma e papà. Dell'adolescente, così come del giovane che sarebbe con lei, non si hanno più notizie da quando i genitori l'hanno accompagnata a scuola, il liceo Anguissola. "La portavamo in macchina perché stava attraversando un periodo difficile e non ci sentivamo tranquilli. E avevamo ragione, visto quel che è successo", hanno spiegato ancora madre e padre In base a ciò che si è appreso, entrambi i ragazzi avrebbero lasciato a casa i cellulari e questo complica le ricerche estese a tutta Italia.

Le indagini

L'ipotesi più accreditata è che i due possano aver preso il treno ed essersi diretti verso un'altra città, forse Milano. Gli agenti della mobile di Cremona stanno passando al setaccio i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate fra la scuola e la stazione per ricostruire i movimenti dei due giovani. Hanno anche sentito amici e compagni di classe.