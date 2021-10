Ruby, chiesta archiviazione per medici indagati per morte Imane Fadil

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per i 12 medici dell'Humanitas di Rozzano che erano stati iscritti, come atto dovuto, nel fascicolo aperto per omicidio colposo nell’ambito delle nuove indagini disposte dal gip sulla morte di Imane Fadil, modella marocchina e testimone 'chiave' nei processi sul caso Ruby, deceduta il primo marzo 2019 dopo oltre un mese di ricovero e una lunga agonia per una rara forma di aplasia midollare. Una nuova consulenza medica disposta dai pm, su ordine del gip, ha escluso responsabilità penali dei medici nel decesso. I familiari di Fadil ora potranno opporsi all'istanza di archiviazione.