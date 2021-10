Guardia di Finanza, Mattarella a Bergamo per inaugurare l'Accademia

Fontana: "Motivo di orgoglio per la Lombardia"

"Da oggi la nuova sede dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo accoglierà gli allievi della scuola di formazione e di quelle di specializzazione, provenienti da tutta Italia - ha affermato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, anche lui presente all'inaugurazione -. Un motivo di orgoglio per la nostra regione, un altro simbolo di ripartenza in uno dei territori più colpiti dalla pandemia".

Generale Zafarana: "Realtà che porterà benefici a Bergamo"

"Avendo vissuto questa avventura fin dall'inizio, quando ero comandante dell'Accademia del Corpo, devo dire che siamo sempre stati sostenuti in tutto, dal ministero dell'Economia e delle finanze, dalla Ragioneria dello Stato e da Cassa depositi e prestiti - ha dichiarato il generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di finanza, a margine della cerimonia -, che ci hanno supportato in questo progetto e oggi, a distanza di pochi anni, siamo qui contentissimi perché erano tanti anni che attendevamo il riaccorpamento dell'Accademia in un unico complesso, perché le due sedi avevano doppi costi e così ora siamo più razionalizzati. Alla città di Bergamo - ha aggiunto - è stata assicurata una realtà che porterà benefici non di poco conto alla popolazione, grazie alla sinergia che esiste da tanti anni. E ci saranno momenti di vita accademica che saranno condivisi con la città: mi riferisco all'uso degli impianti sportivi e all'ambito universitario".