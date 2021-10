Ita Airways, otto voli diretti a Milano Linate dirottati

Otto voli Ita Airways, riporta il Corriere della Sera, la mattina del 22 ottobre invece di atterrare all’aeroporto di Milano Linate sono stati dirottati altrove per nebbia. In particolare, sette velivoli sono arrivati a Malpensa e uno a Genova. Allo stesso tempo, però, altre compagnie operavano regolarmente su Linate: Ita infatti non avrebbe terminato il periodo di "rodaggio" prima del quale non è consentito muoversi in condizioni di scarsa visibilità. Ecco quindi che lo scorso 22 ottobre, a causa della nebbia, gli otto vettori non sono stati autorizzati all'atterragio.