Incidente stradale a Vaiano Cremasco, morta anziana

Una donna di 80 anni è morta questa mattina in un incidente stradale a Vaiano Cremasco, nel Cremonese. La donna era alla guida della sua auto sulla ex strada statale 415. Sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza, oltre a vigili del fuoco e polizia stradale. Il conducente del camion è stato valutato sul posto, ma non ospedalizzato.

La tragedia

Stando ai primi accertamenti, l'impatto è avvenuto in pieno rettilineo e sarebbe stata la vittima, al volante di una Citroen C3, a tamponare il furgone. Non si esclude l'ipotesi che l'anziana possa essere stata colta da malore. Lo lasciano pensare le testimonianze del giovane coinvolto nello schianto e di alcuni altri automobilisti che hanno spiegato di aver notato l'anziana rallentare improvvisamente.