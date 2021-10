Incidente stradale a Colico, uomo di 57 anni viene investito e muore

Ora sono in corso indagini, anche con il vaglio delle immagini delle telecamere presenti nella zona, per risalire all'identità del conducente dell'auto investitrice che si è allontanata senza prestare soccorso

Un uomo di 57 anni è morto prima dell'alba, investito da un veicolo in via Nazionale Nord a Colico, centro dell'Alto lago di Como, in provincia di Lecco, a confine con la provincia di Sondrio. L'allarme è stato dato attorno alle 4, e le condizioni dell'uomo sono apparse da subito gravissime. L'incidente è avvenuto vicino alla discoteca Continental da cui era da poco uscito.

Le indagini

Ora sono in corso indagini, anche con il vaglio delle immagini delle telecamere presenti nella zona, per risalire all'identità del conducente dell'auto investitrice che si è allontanata senza prestare soccorso. Per la vittima non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso.