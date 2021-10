Travagliato, incidente sul lavoro: grave operaio di 42 anni

Un operaio è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato urtato da un carroponte mentre era al lavoro in un'azienda di Travagliato, nel Bresciano. Secondo quanto ricostruito l'uomo, 42 anni, stava effettuando alcune operazioni su una struttura sopraelevata quando è stato accidentalmente urtato dal carroponte presente in fabbrica. L'uomo è caduto a terra e ha riportato un importante trauma toracico.