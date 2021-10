Droga, botte e minacce: arrestati due 20enni a Lonate Pozzolo

Due giovani di 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, per spaccio di droga ed estorsione. I due sono accusati di aver minacciato e aggredito un giovane consumatore di stupefacenti che aveva maturato un debito per le dosi.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari, il loro "cliente" a seguito di alcune dosi di marijuana non pagate, sarebbe stato minacciato per risarcire i due giovani pusher con cifre sempre più alte, maturate da interessi che i due decidevano a piacimento. Non ricevendo quanto richiesto, i due sono passati alle minacce telefoniche, a lettere anonime minatorie, fino a veri e propri agguati punitivi. La vittima delle estorsioni ha quindi deciso di denunciarli, facendo scattare le indagini. I due sono ora sottoposti a custodia cautelare, uno in carcere e uno ai domiciliari.