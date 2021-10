Maltempo, masso cade su strada: donna ferita in val Brembana

Disagi in Lombardia a causa del maltempo che sta interessando la regione in queste ore. A Zogno, nella Bergamasca, un masso di un metro cubo si è staccato dalla parete montana e alcuni detriti hanno colpito un'auto, ferendo lievemente l'automobilista al suo interno. È accaduto lungo la strada provinciale 470 della Val Brembana, che è stata poi chiusa al traffico in quel tratto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Zogno e l'Anas, che ha provveduto a istituire percorsi alternativi per garantire la viabilità. La donna ferita è stata soccorsa dal 118. (LE PREVISIONI METEO)