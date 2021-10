Tradate, aggressione a coltellate per rapina: denunciato giovane

Si tratta di un ragazzo già sottoposto alla misura dell'affidamento terapeutico presso una comunità in provincia di Pavia, per una pregressa condanna

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito con un coltello un uomo di 39 anni a bordo di un treno, per rapinarlo. È accaduto il 28 settembre scorso a bordo di un convoglio proveniente da Varese e diretto a Tradate. Aggredito dal giovane all'improvviso, il 39enne, pakistano da anni residente in Italia, ha reagito finendo per ricevere due fendenti al braccio e alle costole da parte del giovane rapinatore. Soccorso, l'uomo è stato trasportato in ospedale non in gravi condizioni.

L'arresto

Grazie alla sua testimonianza e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, il giovane è stato identificato e arrestato. Si tratta di un ragazzo già sottoposto alla misura dell'affidamento terapeutico presso una comunità in provincia di Pavia, per una pregressa condanna, che è stato denunciato e poi accompagnato in carcere per finire di scontare la sua pena.