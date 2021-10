Ruby Ter, Guerra e Sorcinelli: “Dopo udienza telefonata da Berlusconi”

Due delle ex “olgettine” imputate nel processo milanese hanno riferito ai cronisti di aver ricevuto entrambe una chiamata dall’ex premier dopo l’udienza in aula dello scorso 6 ottobre. “Mi invitava ad Arcore, i toni non erano amichevoli”, ha dichiarato Guerra, mentre Sorcinelli ha detto di non aver “voluto rispondere sapendo che era lui” Condividi:

Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle cosiddette “olgettine” imputate a Milano nel processo Ruby ter, avrebbero entrambe ricevuto una telefonata da Silvio Berlusconi il giorno successivo all'udienza del 6 ottobre scorso, durante la quale avevano attaccato l’ex premier, spiegando che le serate di Arcore non erano cene eleganti - "Ci vien da ridere, non scherziamo", le loro parole in merito - e accusando il leader di Forza Italia di aver “rovinato” la loro vita. Entrambe si erano poi dette pronte a parlare durante l'esame in aula nelle prossime udienze. "Il giorno dopo la mia presenza in Tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi che mi invitava ad Arcore, io ho negato l'invito dicendo che, se voleva, doveva contattare i miei legali. I toni non erano molti amichevoli”, ha detto ai cronisti Guerra. "Berlusconi ha chiamato anche me ma non risposto. Non ho voluto rispondere sapendo che era lui”, ha spiegato invece Sorcinelli.

Le telefonate leggi anche Ruby ter, processo a Berlusconi riparte dopo la rinuncia alla perizia “È durata 10 minuti questa conversazione - ha riferito ancora Guerra - poi magari quando ci sarà l'udienza con i magistrati farò presente anche di questa telefonata”. In aula, ha aggiunto Guerra, difesa dal legale Nicola Giannantoni, "mi difenderò perché sono innocente, non sono stata corrotta e non ho preso soldi. Anzi, sono solo una vittima di questo processo". I toni della telefonata, ha spiegato, "non erano molti amichevoli, non ho più rapporti con lui e quindi sentirmi chiamare dopo 24 ore, a distanza di mesi, è stato un po' strano". "Siamo due persone perbene, di buona famiglia - ha chiarito Sorcinelli, difesa dall'avvocato Luigi Liguori - e invece ci siamo trovate sui giornali come due criminali, due poco di buono. Abbiamo lasciato correre sperando nel buon senso delle persone che venivano qua a testimoniare, io sono qua come donna per riprendere la mia dignità che per 10 anni è stata calpestata, ho il diritto di difendermi e di chiarire situazioni in cui sono stata coinvolta per gente che aveva la responsabilità su quanto accaduto". Poi, ha aggiunto: "Onestamente non posso risponderne io, io sono piccola così rispetto a un uomo così potente, ho anche un po' di paura".