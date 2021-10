In autobus con 5 chili di hashish, arrestato al valico con la Svizzera

Un 57enne, di cittadinanza italiana ma di origine bulgara, è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con il personale dell'Agenzia accise, dogane e monopoli, dopo essere stato sorpreso con cinque chilogrammi di hashish. L’uomo, residente nel Torinese, si trovava a bordo di un autobus proveniente dalla Svizzera e che stava entrando in Itala dal valico di Como Brogeda. Il mezzo era partito da Amsterdam ed era diretto a Milano. È stato il cane "Anima" della Guardia di Finanza a far scoprire in un bagaglio i 52 panetti di droga che avrebbero avuto un valore al dettaglio di circa 52mila euro. Dopo la convalida dell'arresto, il 57enne si trova ora in carcere.