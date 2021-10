Covid Lombardia, il bollettino: 457 contagi su 100.312 tamponi

Sono 457 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 100.312 tamponi effettuati, per un indice di positività dello 0,4%, mentre ieri dello 0,2%. Diminuiscono di tre unità le persone ricoverate nei reparti ordinari che in tutto sono 280, mentre sono due in più i pazienti in terapia intensiva (55). In Lombardia si registrano quattro decessi per il Covid per un totale dall'inizio dell'epidemia di 34.130. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Per quanto riguarda le province la più colpita è quella di Milano, con 125 casi di cui 45 in città, segue Bergamo con 57 nuovi casi, Brescia con 46, Varese con 45, Pavia con 39, Como con 23, Cremona con 22, Lodi con 18, Monza e Brianza con 17, Mantova con 15, Sondrio con 12 e Lecco con 11.