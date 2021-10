Como, scoperta valuta non dichiarata per oltre 250 mila euro

In nove casi è stata rinvenuta valuta in euro e in tre ulteriori casi anche valuta estera, tra cui sterline inglesi, franchi svizzeri e dollari americani

A Como, in frontiera, la guardia di finanza ha intercettato nelle ultime settimane, nell'ambito di 13 operazioni di controllo, 386.996 euro di valuta non correttamente dichiarata, sia in entrata sia in uscita dal Paese per un totale di più di 256 mila euro omessi.

Gli episodi

In nove casi è stata rinvenuta valuta in euro e in tre ulteriori casi anche valuta estera, tra cui sterline inglesi, franchi svizzeri e dollari americani. Otto violazioni sono state commesse in entrata Stato, cinque all'atto dell'uscita da cittadini di cittadinanza italiana, polacca, rumena, svizzera, tedesca, turca: tutti hanno comunque beneficiato dell'oblazione immediata, con il pagamento contestuale di un importo pari al 15% dell'eccedenza.