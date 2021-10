Melzo, precipita da 10 metri mentre è a scuola: grave 17enne

Una ragazza di 17 anni è stata ricoverata in ospedale in grazi condizioni dopo essere precipitata da circa dieci metri mentre era a scuola a Melzo, in provincia di Milano. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto: le circostanze di ciò che è avvenuto sono ancora in fase di definizione e tutte le ipotesi sono aperte. Sul caso indaga la Polizia Locale.

I soccorsi

La giovane è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trovata riversa a terra in strada. Ha riportato varie fratture ed è stata trasportata in codice rosso alla Clinica De Marchi a Milano.