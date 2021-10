Un ragazzo di 24 anni, Leonardo Gerenzani, di Bottanuco, è morto alle 6.20 di questa mattina schiantandosi con la sua Alfa Romeo Giulietta contro un palo stradale a Osio Sotto (Bergamo). L'incidente non ha coinvolto altri mezzi: sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma per il giovane automobilista non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Treviglio.