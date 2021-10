Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il tasso di positività è allo 0,4%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 55, quelle negli altri reparti 287. Non si registrano nuovi decessi

Con 106.211 tamponi effettuati sono 432 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime ore, il tasso di positività è allo 0,4%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 55, quelle negli altri reparti sono 287. Non si registrano nuovi decessi.

Con 106.211 tamponi effettuati sono 432 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in crescita allo 0,4%. Diminuiscono sia i ricoverati nei reparti ordinari (meno 10, in totale 287) sia quelli in terapia intensiva (meno uno, in totale 55). Non ci sono nuovi decessi e quindi il totale dall'inizio della pandemia resta di 34.112 morti. In particolare, i nuovi casi per provincia sono 109 a Varese, 104 a Milano, 41 a Brescia, 37 a Bergamo, 23 a Cremona, 21 a Como e a Pavia, 20 a Monza e Brianza, 9 a Lodi, 8 a Lecco, 7 a Mantova, uno a Sondrio.