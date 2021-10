Incidente sul lavoro a Nerviano, operaio cade dal tetto: è grave

Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella Frazione Sant'Ilario di Nerviano, in provincia di Milano. E' successo questa mattina, intorno alle 10.30, in via Garibaldi: il 44enne è caduto dal tetto di un capannone su cui stava lavorando, precipitando da un'altezza di sei metri. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano con un trauma cranico commotivo e un trauma al volto. Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti anche carabinieri, vigili urbani e Ats.