Buccinasco, arrestato rapinatore seriale vicino alle cosche

I carabinieri hanno arrestato, in provincia di Milano, u pluripregiudicato di 50 anni. Attualmente destinatario di un ordine di carcerazione per quattro anni e mezzo di reclusione per la commissione di cinque rapine tra Corsico e Buccinasco nel maggio scorso, e per i reati di ricettazione e porto d'armi abusivo.

La vicenda

L'uomo, ritenuto un rapinatore seriale, alla fine anni '90 era stato arrestato mentre era evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto a casa dell'anziana nonna a Corsico per commettere una rapina assieme a due complici. Nel 2010 era stato arrestato ancora assieme agli altri componenti di una banda, legata al clan dei Barbaro-Papalia, egemone proprio tra Corsico e Buccinasco, specializzata in rapine. A suo carico ci sono anche altri precedenti per furti d'auto e altre rapine a mano armata in banche, supermercati ed esercizi commerciali.