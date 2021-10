Mantova, incendio allo stabilimento Marcegaglia: nessun ferito

Dalle 3:40 di questa notte i vigili del fuoco, con varie unità, stanno intervenendo a Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano, per spegnere le fiamme sviluppatesi in un'ala dello stabilimento Marcegaglia, nel quartier generale dell'omonimo gruppo leader nel settore dell'acciaio. L'incendio, secondo le prime informazioni, si sarebbe sviluppato nell'area lavaggio dei coils, le grosse "bobine" d'acciaio pronte per essere lavorate. Non si segnalano feriti o intossicati.