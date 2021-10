Incendio in palazzo Aler, 26 appartamenti evacuati a Cremona

Tre intossicati e 26 appartamenti evacuati: è il bilancio dell'incendio che si è sviluppato ieri in un palazzo dell'Aler di via Panfilo Nuvolone a Cremona. All'ospedale, per precauzione, sono stati trasportati una 44enne con il figlio di 11 anni e una 56enne: hanno respirato fumo e accusato problemi agli occhi e alla gola ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione.

L'allarme

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno: a quell'ora si è sviluppato un incendio nello scantinato dell'edificio, dove erano accatastate masserizie e sedili di auto. Da lì, in pochi minuti, il fumo è salito ai piani superiori sino a saturare scale, ballatoi e locali. Mobilitati vigili del fuoco e polizia: insieme hanno domato il rogo ed evacuato gli inquilini dei 26 alloggi del condominio. Indagini sono ora in corso e stando ai primi accertamenti non si esclude né l'ipotesi dolosa né quella accidentale, con la prima scintilla magari innescata da una sigaretta gettata a terra. Esclusi problemi di stabilità strutturale. Nel pomeriggio poi, a partire dalle 17.30, i residenti sono potuti tornare nelle loro case.