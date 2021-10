Incidente sul lavoro nel Lodigiano, grave 51enne schiacciato da pressa

E' successo in una ditta di marmi a Cavenago d'Adda. L'uomo è ora in prognosi riservata

Un operaio di 51 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in una ditta di marmi a Cavenago d'Adda, nel Lodigiano. L'uomo è rimasto schiacciato sotto una pressa mentre effettuava lavori di manutenzione sul macchinario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e l'uomo, che non è dipendente della stessa azienda ma di una ditta che effettua manutenzione, è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia dove ora si trova in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri lodigiani e l'Ats Città metropolitana di Milano.