Inveruno, incendio in un appartamento: grave una donna

Una donna di 71 anni è rimasta gravemente ustionata in un incendio scoppiato la notte scorsa in un appartamento in Via Vittorio Veneto a Inveruno, in provincia di Milano.

Donna ricoverata in gravi condizioni

La donna si trova ora ricoverata in condizioni serie all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.