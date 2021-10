Malpensa, sequestrati cinque chili di cocaina

Parte della droga è stata trovata in una spedizione, nascosta nelle tele di alcuni quadri. Un altro chilo è stato scoperto in casa del destinatario all'interno di statuette e barattoli con il doppio fondo

Sequestrati cinque chili di cocaina dalla guardia di finanza di Malpensa. Quattro chili sono stati scoperti in una spedizione proveniente dal Brasile e diretta in Trentino Alto Adige. La droga, del valore sul mercato di circa 800 mila euro, era nascosta all'interno delle tele di alcuni quadri. Un altro chilo è stato trovato in casa del destinatario.

Il sequestro

Il pacco con all'interno la droga è stato intercettato dalle fiamme gialle nell'area Cargo City dello scalo aeroportuale internazionale. Una volta compreso che si trattava di una spedizione di droga, i finanzieri hanno monitorato la spedizione dei pacchi fino a a Cles (Trento) dove è stata ritirata da un quarantenne boliviano. Nel suo appartamento, nascosto tra barattoli di alluminio con doppi fondi sigillati e foderati con tessuti di vario tipo, statuette etniche e pacchi di generi alimentari, gli investigatori hanno trovato e sequestrato un altro chilogrammo di polvere bianca. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di droga, mentre il mittente, un cittadino brasiliano, è ora ricercato all'estero.