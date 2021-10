Monza, trasferì 800mila euro: denunciato un money transfer

Il money transfer è stato segnalato alla Ragioneria territoriale dello Stato per le plurime violazioni amministrative e alla normativa antiriciclaggio, oltre che all'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, per la sospensione o cancellazione della licenza

Il titolare di un money transfer di Monza è stato denunciato dalla guardia di finanza per aver trasferito illecitamente all'estero 800mila euro, di fatto aggirando la normativa che impone la soglia dei mille euro fissati per legge, aiutando i suoi clienti a spostare su conti esteri cifre superiori "spacchettandole" in diverse operazioni intestate anche a ignari mittenti, parenti o amici compiacenti.

Le indagini

In particolare, i finanzieri hanno monitorato 11mila operazioni, pari a circa cinque milioni di euro di rimesse verso Paesi stranieri, rilevando, nell'arco temporale di due anni di operatività dell'agente finanziario, il superamento, per il 16% di quelle analizzate, della soglia limite di mille euro. Inoltre, il money transfer è stato segnalato alla Ragioneria territoriale dello Stato per le plurime violazioni amministrative e alla normativa antiriciclaggio, oltre che all'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, per la sospensione o cancellazione della licenza.