Monza, ruba mimando "Lupin" si ferisce e finge rapina: denunciato

Ha rubato in oratorio usando una tecnica "imparata guardando una puntata della serie Tv Lupin", si è ferito alle braccia e ha finto di essere stato rapinato, per poi crollare in un pianto liberatorio davanti ai carabinieri. Protagonista della singolare serie di eventi è stato un giovane di 21 anni, denunciato nel fine settimana dai carabinieri a Besana in Brianza (Monza)

La ricostruzione dei fatti

Il giovane, a quanto emerso, indossando un giubbino di pelle, come il protagonista del telefilm a cui ha poi ammesso di aver "rubato la tecnica", ha atteso che le campane della parrocchia suonassero attutendo il rumore dei vetri infranti, come ha spiegato di aver "studiato" dal telefilm, e si è lanciato contro la vetrata del bar dell'oratorio. Racimolati pochi euro il 21 enne è fuggito ma ha poi chiamato i soccorsi quando si è accorto di essere ferito. Il suo racconto poco credibile è stato quello di una rapina subita da parte di tre sconosciuti, ma poi è crollato davanti ai militari in un pianto liberatorio e ha ammesso le sue responsabilità.