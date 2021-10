Omicidio Voghera, secondo il testimone Adriatici sparò da terra

Lo ha spiegato uno dei testimoni sentiti oggi in procura nell'ambito dell'incidente probatorio. Il teste era già stato sentito inizialmente dai legali di parte offesa

L'ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, Massimo Adriatici, avrebbe sparato al cittadino marocchino Youns El Bossettaoui, il 20 luglio scorso, "estraendo la pistola dopo essere caduto a terra" dopo aver ricevuto un colpo dalla vittima. Lo ha spiegato, mimando quello che sarebbe stato il gesto di Adriatici, il secondo testimone sentito oggi in procura nell'ambito dell'incidente probatorio. Il teste era già stato sentito inizialmente dai legali di parte offesa.

I testimoni

Oggi è stato sentito anche un altro testimone della vicenda, dopo l'udienza il giovane, coprendosi il volto con il cappuccio di una felpa rosa, si è allontanato senza parlare con i cronisti. Non si è presentata perché all'estero, invece, il terzo testimone, una donna. L'ex assessore alla sicurezza ha voluto essere presente in aula per seguire gli interrogatori.