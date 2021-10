Incidente stradale in provincia di Lecco, auto contro moto: un morto

In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, i mezzi viaggiavano in direzione Milano quando, per cause ora in corso d'accertamento, sono venuti in contatto, incendiandosi

Un motociclista è morto ieri sera in in incidente stradale avvenuto in una galleria a Dorio (Lecco) lungo la corsia sud della Superstrada 36, tratto Bellano-Lecco. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, i mezzi viaggiavano in direzione Milano quando, per cause ora in corso d'accertamento, sono venuti in contatto, incendiandosi. Una persona è stata trovata morta carbonizzata: si tratterebbe del centauro.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della Croce Rossa di Colico e gli agenti della polizia stradale. A seguito dell'incidente, la corsia sud della Superstrada è stata chiusa.