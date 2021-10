Bergamo, oltre 400 persone a ballare: chiusa discoteca

Il titolare è stato sanzionato per violazione delle norme anti Covid, avendo consentito l'esercizio di attività danzante senza rispetto del distanziamento e dell'uso delle mascherine

Oltre 400 persone stavano ballando in un locale che poteva contenerne al massimo 110: per questo la divisione di polizia amministrativa della questura di Bergamo, con l'ausilio del reparto mobile di Milano e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo, ha provveduto a sequestrare il locale, con sede a Nembro. E' successo sabato notte.

Denunciato il titolare

Il titolare inoltre è stato denunciato perché esercitava l'attività senza la licenza necessaria. Gli avventori sono stati identificati e sono risultati tutti muniti di green pass, a eccezione di 4 persone. Il titolare è stato inoltre sanzionato per violazione delle norme anti Covid, avendo consentito l'esercizio di attività danzante senza rispetto del distanziamento e dell'uso delle mascherine. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)