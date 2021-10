Incendio a Milano, fiamme in un'abitazione: soccorse 5 persone

Il rogo è divampato in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Aiaccio. Una persona è rimasta leggermente ustionata e altre quattro intossicate dal fumo, nessuna di loro è in condizioni gravi

Cinque persone sono rimaste ferite in un incendio divampato la scorsa notte in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Aiaccio, a Milano. Uno dei feriti è rimasto leggermente ustionato mentre gli altri quattro sono rimasti intossicati per il fumo, nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto è giunto il personale del 118 e i vigili del fuoco.