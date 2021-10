Limbiate, dà fuoco alla moglie dopo una lite: arrestato 40enne

La donna, trasportata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi lieve per ferite superficiali. I carabinieri hanno rintracciato il marito e lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver dato fuoco alla moglie dopo una lite, nel loro appartamento di Limbiate (Monza). Solo grazie alla sua prontezza la donna, che si è immediatamente tolta i vestiti avvolti dalle fiamme, ha riportato ferite lievi.

L'aggressione e l'arresto

Secondo quanto emerso, il 40enne è uscito a comprare una tanica di benzina, è tornato a casa e l'ha rovesciata addosso alla moglie, che si trovava in bagno, e le ha lanciato contro un accendino, per poi fuggire mentre. A dare l'allarme è stato il figlio, sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che avevano investito lavatrice e arredi del bagno. La donna, trasportata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi lieve per ferite superficiali. I militari poco più tardi hanno rintracciato il marito, di origine ucraina, e lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti, su disposizione del pm della Procura della Repubblica di Milano.