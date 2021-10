Covid Lombardia, 284 casi su oltre 65mila tamponi

Il tasso di positività è in calo allo 0,44 per cento. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, aumentano quelli negli altri reparti

Con 65.113 tamponi effettuati è di 284 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo allo 0,44% (ieri 0,59%). In calo i ricoveri in terapia intensiva (-3, 57) e in aumento nei reparti (+5, 339). Sono 5 i decessi che portano il totale a 34.083 morti da inizio pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).