Fino Mornasco, 300 persone sorprese in una discoteca: chiuso locale

Una discoteca di Fino Mornasco è stata chiusa a seguito di un blitz di polizia, guardia di finanza, ispettorato del lavoro e Siae che hanno trovato oltre 300 persone sulla pista da ballo. La notizia è stata riportata da Il Giorno.

Il blitz in discoteca

I numerosi ballerini si sarebbero traditi postando sui social e pubblicando in rete scatti e video dei loro balli in discoteca. Il locale è stato chiuso dalle forze dell'ordine e i proprietari sono stati multati. I poliziotti, i militari della Guardia di Finanza, gli ispettori del lavoro di Lecco e Como e i funzionari della Siae hanno fatto scattare il blitz: dopo essersi appostati fuori dalla discoteca ed essersi infiltrati nel locale, nonostante i parcheggiatori di vedetta, hanno scattato foto e girato video per testimoniare e provare quanto stava accadendo. In tanti erano accalcati in pista, il distanziamento personale inesistente e quasi nessuno indossava la mascherina. I finanzieri hanno anche scoperto la presenza di un tecnico delle luci che lavorava in nero.