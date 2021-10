Luca Morisi, indagine per cessione di stupefacenti verso archiviazione

Il contenuto delle chat prese in esame dagli inquirenti sembra scagionare l’ex responsabile della comunicazione della Lega. I quantitativi di droga ritrovati in casa sua sono inoltre compatibili con l’uso personale e quindi non sarebbero tali da presupporre il reato di spaccio

Verrà probabilmente archiviata l’indagine per cessione di stupefacenti che vede coinvolto Luca Morisi, l’ex responsabile della comunicazione della Lega. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il contenuto delle chat con Petre Rupa (“Nicolas”) e “Alexander” prese in esame dagli inquirenti sembra infatti scagionare l’ex “guru” dei social del Carroccio in quanto proverebbero che non fu lui a portare la boccetta con il Ghb, la cosiddetta droga dello stupro, in Corte Palazzo a Belfiore.