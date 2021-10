Luca Morisi, le chat: "Cerco qualcuno per sballare"

I messaggi

approfondimento

Questi messaggi dalle mani di alcuni amici di Alexander soono finiti nelle mani degli inquirenti della Procura di Verona che sta accertando i fatti. Dalle chat si evince che la droga dello stupro, poi sequestrata dai carabinieri ai due rumeni, non è di Morisi. Sarebbe di Alexander. Alle tre del mattino Morisi scriverebbe ad Alexander: "Ciao, ti ho visto sul sito, sto cercando per nottata insieme sex & fun, stanotte o domattina. Ospito e ho anche divertimento. Vorrei stare varie ore. Se sei libero ne parliamo. Scusa orario". E da lì la conversazione continua fino all'organizzazione dell'incontro.

Il terzo uomo

Segue un breve scambio di messaggi sul coinvolgimento di un terzo uomo e alla fine Morisi accetta. "Fai metà di bonifico ora e metà dopo, quando stiamo lì" chiede Alexander. "Basta che siete seri e non mi prendete in giro" si preoccupa Morisi. Alexander poi avrebbe fatto, in chat, riferimento a Ghb, la cosiddetta "droga dello stupro" che poi sarà sequestrata nello zaino di Petre. Infine c'è uno scambio di messaggi sul bonifico: Morisi avrebbe dato solo 500 euro e non 2mila come gli avrebbe chiesto Alexander.