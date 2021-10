Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con 55.852 tamponi effettuati, sono 295 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo allo 0,5%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:05 - In Lombardia 295 casi su 55.852 tamponi

Con 55.852 tamponi effettuati, sono 295 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo allo 0,5%. Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (63), mentre calano negli altri reparti (-2, 349). I decessi sono sei per un totale complessivo di 34.075 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 88 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 45 a Milano città, 56 a Brescia, 27 a Como, 23 a Pavia, 19 a Bergamo, 17 a Cremona e a Varese, nove a Mantova, otto a Monza e Brianza, sei a Lodi, cinque a Lecco e quattro a Sondrio.