Milano, nasce Cascina Vita Nova: la casa per senzatetto con cani

Inaugurati i primi sette apparentamenti. La struttura, luogo di accoglienza aperto alla città, è situata in via Scanini nel quartiere Baggio

Sono stati inaugurati i primi 7 appartamenti di Cascina Vita Nova, luogo di accoglienza dedicato alle persone senza dimora e con cani. La struttura è stata realizzata in via Scanini, nel quartiere Baggio a Milano.

Cascina Vita Nova

La struttura è stata acquistata e ristrutturata grazie al sostegno di numerosi donatori, aziende e fondazioni e dallo scorso dicembre è stata sottoposta a lavori edilizi che hanno portato alla nascita della prima unità di servizi con sette appartamenti pensati per ospitare persone che vivono per strada con il loro cani. Nei dormitori gli animali non sono ammessi ed è per questo che molte persone senza dimora rinunciano ad un letto e un riparo. “Ogni ospite di Cascina Vita Nova è seguito da una équipe di professionisti che lo sostiene nel recupero del benessere psico-fisico, delle capacità relazionali, delle abilità e delle competenze che, soprattutto dopo un certo periodo in strada, possono essere andate perdute o si sono appannate. L’obiettivo è accompagnare ogni persona accolta verso il raggiungimento dell’autonomia sociale, economica e abitativa”, si legge sul sito di Progetto Arca.