Violenza sessuale: arrestato ragazzo di 16 anni nel Varesotto

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato, su ordinanza del Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, per aver aggredito e tentato di violentare una barista a Varese. L'episodio è avvenuto fuori da un locale, lo scorso 2 luglio.

La violenza

A quanto ricostruito il minorenne, quella notte, ha notato la donna camminare sola verso la sua auto e l'ha avvicinata. Poi l'ha trascinata via, picchiandola, e l'ha aggredita sessualmente tentando di costringerla ad un rapporto sessuale. Le grida della vittima però sono state sentite dai residenti, che hanno dato l'allarme.

L'arresto

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima dell'aggressione, il sedicenne è stato rintracciato in breve tempo e il 3 ottobre, su ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato arrestato. Oggi è comparso davanti al Giudice per l'interrogatorio di garanzia, come confermato dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni Ciro Cascone, ed ha risposto alle domande degli inquirenti.